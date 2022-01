Schiffers: Virologen und Kinderärzte fordern Ende der Corona-Maßnahmen – Das Kindeswohl darf nicht gefährdet werden!

In einem offenen Brief mit dem Titel „Kinder gehören in die Schule“ wandten sich einige hochrangige Virologen, Epidemiologen sowie mehrere Kinder- und Jugendmediziner an den Bundeskanzler, die Ministerpräsidenten und die Kultus- und Bildungsminister. Der frühere Direktor des Instituts für Medizinische Virologie an der Berliner Charité, Prof. Detlev Krüger, konstatierte „Wir brauchen Schulunterricht ohne Beschränkungen, ohne Quarantäne und anlasslose Reihentestungen für gesunde Kinder“.

Es brauche eine „vorausschauende Strategie“, die Kinder und Jugendlichen einen normalen Alltag ermögliche. Außerdem dürfe deren Teilnahme am sozialen Leben nicht von einer Impfung abhängig gemacht werden, da Kinder und Jugendliche wegen ihres geringen Erkrankungsrisikos durch eine Impfung nur selten einen Nutzen hätten. Der kinder- und jugendpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Jan Schiffers, äußert sich dazu wie folgt: „Die AfD-Fraktion hat bereits im Dezember 2020 einen Dringlichkeitsantrag mit dem Titel „Staatlich verordnete Kindeswohlgefährdung sofort beenden“ im Landtag eingereicht. Von den Altparteien wurden wir dafür heftig beschimpft. Nun sagt der Epidemiologe Prof. Detlev Krüger explizit: „Das Kindeswohl darf nicht gefährdet werden.“ Er bezieht sich damit, wie die anderen Unterzeichner des Offenen Briefes, auf die massive Verletzung der Grundrechte der Kinder durch Schulschließungen, willkürliche Quarantänevorschriften und ständige Massentestungen. All diese Maßnahmen haben sich nicht nur epidemiologisch als sinnlos erwiesen, sondern einer ganzen Generation junger Menschen schwere psychische und physische Schäden zugefügt. Auch ihre Bildungschancen wurden massiv beeinträchtigt. Da Kinder nur sehr selten schwer an Corona erkranken und kaum Gefahren von Kitas und Schulen ausgehen, fordern die Experten die Rückkehr zur Normalität. Schutzmaßnahmen müssten sich auf die wirklichen Risikogruppen fokussieren – auch das ist eine Position der AfD, die durch diese gewichtigen Stimmen aus der Wissenschaft bestärkt und bestätigt wird. Ich fordere die Bayerische Staatsregierung auf, nun endlich auf die Experten zu hören. Deutschland ist verpflichtet, die UN-Kinderrechtskonvention einzuhalten. Die auch den Kindern zustehenden Grundrechte dürfen nicht weiter außer Kraft gesetzt werden, weil Bundes- und Staatsregierung nicht den Mut haben, ihr Scheitern zuzugeben. Schluss mit der Entrechtung der Kinder!“ Quelle: AfD Deutschland