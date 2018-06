Starker Zulauf bei der AfD in NRW

Der AfD-Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen konnte im Mai 2018 das 5.000. Mitglied im mitgliederstärksten Landesverband unserer Partei begrüßen. Die große Menge an Aufnahmeanträgen ist erfreulicherweise eine echte Herausforderung. Verschiedene Themenflyer wie „Messereinwanderung“, „Diesel-Lüge“ und „Angriffe auf Rettungskräfte“ haben offensichtlich viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen und zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Der Mitgliederzuwachs erfordert die personelle Aufstockung der AfD-Landesgeschäftsstelle in NRW, die aktuell vorgenommen wird.

Das Wählerpotential für die AfD liegt nach verschiedenen Umfragen deutlich über 20 Prozent. Um dieses auszuschöpfen, wird der Landesvorstand alle Anstrengungen unternehmen und vor allem die Parteimitglieder in unserem Landesverband zusammenführen. Wenn dies gelingt, ist es eine realistische Zielsetzung, dass die AfD absehbar zur bestimmenden politischen Kraft in NRW werden kann. Quelle: AfD Deutschland