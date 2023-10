AfD: Völlig unglaubwürdig: „Refugees-welcome“-Lindner will plötzlich Geld für Migranten kürzen!

Er ist dafür verantwortlich, dass die Grenzen nicht geschützt werden und dass fast kein illegaler Einwanderer abgeschoben wird. Und er hat zugelassen, dass seine Regierung die Schleuser finanziert und anlockt: FDP-Chef Christian Lindner. Ausgerechnet er, der sich 2015 für die Bild-Zeitung mit einem „Refugees-welcome“-Schild profilierte, fordert nun die Kürzung von Sozialleistungen für Migranten. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Es ist ein unglaubwürdiges Schmierentheater, bei dem man jetzt schon weiß: Außer Nebelkerzen und Beruhigungspillen wird nichts passieren.

Wenn Lindner ein wirkliches Interesse an der Beendigung der Massenmigration hätte, dann hätte er schon seit seinem Amtsantritt handeln müssen. Doch der Finanzminister befand sich offenbar zwei Jahre im Winterschlaf, um nun festzustellen, dass die AfD in Umfragen viermal so stark ist wie die FDP. Doch halbherzige Forderungen und unglaubwürdige Effekthaschereien, die nicht durch Taten gedeckt sind, werden den FDP-Untergang nicht aufhalten können.