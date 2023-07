"Gigantische Wohlstandsvernichtung" – AfD will "Heizungsmassaker" verhindern

Die Regierung will noch in der letzten Bundestagssitzung vor der Sommerpause das absolut umstrittene Gebäudeenergiegesetz durch das Parlament bringen. Mit dem neuen Gesetz wären Millionen Haushalte zu einem Heizungsaustausch gezwungen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Trotz der enormen Ablehnung in der Bevölkerung halten die Regierungspolitiker daran fest. AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel erklärte dazu am Dienstag in Berlin, dass die Nutznießer von dem Gesetz in erster Linie Lobbyisten seien, vor allem im Wirtschaftsministerium und kündigte massiven Widerstand ihrer Partei gegen die Regierungspläne an."

Quelle: RT DE