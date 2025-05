Rüdiger Klos MdL: Grün-schwarze Radpolitik ist Symbolpolitik ohne Substanz

„Die Landesregierung feiert sich mit großem Tamtam für 15 Jahre Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußverkehrsfreundlicher Kommunen – doch Baden-Württemberg ist weit davon entfernt, ein echtes Radland zu sein“. Das erklärte der rechtspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Rüdiger Klos MdL in seinem Debattenbeitrag. „Was wir erleben, ist ein Flickenteppich aus Radwegen, gefährlichen Querungen und fehlenden Abstellmöglichkeiten. In der Fläche – besonders im ländlichen Raum – fehlt es an allem. Millionen Euro fließen in überflüssige Kampagnen wie ‚RadKULTUR‘ fließen.“

Klos weiter: "Die Arbeitsgemeinschaft sei nichts als eine Selbstbeweihräucherungsinstitution der Regierung. „Man feiert Broschüren und Veranstaltungen, statt einfach Radwege zu bauen. Das hat mit seriöser Infrastrukturpolitik nichts zu tun.“ „Die Regierung redet von Mobilitätswende, schafft aber kaum 800 Kilometer Radwege in über zehn Jahren – das ist beschämend wenig, moniert Klos. „Stattdessen träumt man von hölzernen Fahrradautobahnen in fünf Metern Höhe für 20 Millionen Euro pro Kilometer. Diese Phantastereien zeigen: Grüne Ideologie ersetzt Realpolitik. Was wir brauchen, ist eine ideologiefreie Verkehrspolitik. Der Radverkehr muss sinnvoll in ein ganzheitliches Mobilitätskonzept integriert werden. Niemand fährt bei Regen freiwillig 15 Kilometer mit dem Rad! Das Fahrrad ist kein Pkw- Ersatz! Eine funktionierende Radinfrastruktur ist kein Selbstzweck, sondern muss sich am Bedarf der Bürger orientieren. Nur die AfD setzt hier auf Vernunft statt Symbolpolitik.“ Quelle: AfD BW