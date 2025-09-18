Dr. Balzer: „Ministerin: AfD-Image schreckt Forscher ab“

„Wenn Petra Olschowski (Grüne) ernsthaft behauptet, das Erstarken der AfD gefährde die Attraktivität Baden-Württembergs für Wissenschaftler, dann ist das politisches Framing in Reinform.“ Mit diesen Worten reagiert der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL auf Äußerungen Olschowskis heute in der StZ.

Dr. Balzer weiter: „Die AfD steht für wissenschaftliche Freiheit, für offene Debattenkultur und für eine konsequente Förderung unseres heimischen Nachwuchses. Es sind vielmehr grüne Ideologisierung, Cancel Culture, Gender-Gaga und überbordende Bürokratie, die viele Forscher abschrecken.

Überdies geht es ihr im Kern nicht um die Förderung unserer eigenen Studenten, Nachwuchswissenschaftler und Forscher, sondern um ein weiteres Migrationsprogramm auf akademischer Ebene. Während viele junge Menschen im Land um Studienplätze, bezahlbaren Wohnraum und auskömmliche Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft kämpfen, konzentriert sich die grüne Ministerin darauf, internationale Kräfte ins Land zu holen.

Wir brauchen aber exzellente Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre im eigenen Land – weniger politische Einflussnahme, mehr Leistungsprinzip, bessere Karrierewege für unsere Absolventen. Ein Ministerium, das den wissenschaftlichen Nachwuchs systematisch vernachlässigt, aber internationale Fachkräfte mit Steuergeldern anwerben will, verkehrt die Verantwortung der Landespolitik ins Gegenteil.“

Quelle: AfD BW