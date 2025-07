Dahmen (Grüne): Enquete-Kommission muss die richtigen Lehren ziehen

Der Gesundheitspolitiker der Grünen, Janosch Dahmen, fordert von der geplanten Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, nach vorne gerichtet aus Fehlern zu lernen.

Er sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio: "Ich erwarte von der Enquete-Kommission, dass sie aus der größten Gesundheitskrise unserer Zeit die richtigen Lehren zieht." Dabei gehe es um mehr als eine reine Fehleranalyse. "Es geht um die Resilienz unserer Demokratie, unseres Gesundheitssystems, unserer ganzen Gesellschaft und diese zu stärken."

Dabei müsse sich die Politik gemeinsam mit Experten viele Fragen stellen: "Wie schützen wir uns zukünftig frühzeitiger, aber auch gerechter? Wie vermeiden wir, dass soziale Ungleichheit sich in Krisen verschärft? Wie sichern wir das Vertrauen in demokratische Strukturen, in demokratische Kontrolle auch in Ausnahmesituationen?"

Die Corona-Krise habe gezeigt, wie verletzlich die Gesellschaft sei, wie verletzlich auch Vertrauen sei. "Und ich glaube, die Enquete-Kommission ist da eine große Chance, aus diesen ganzen Lehren Handlungsempfehlungen für die nächste Krise zu ziehen, damit wir beim nächsten Mal alles möglichst besser machen und niemand sagen muss, das hätte man alles wissen können", so Dahmen.

