Söder will Wortmeldungen der Kirchen zum Thema Abtreibung

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat die Kirchen aufgefordert, sich an Debatten zum Lebensschutz und zum Paragrafen 218 verstärkt zu beteiligen. "Ich freue mich, wenn die Kirchen sich engagieren", sagte der bayerische Ministerpräsident dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Ich würde mir aber auch bei Fragen, die den Kern des Christentums berühren, eine lautere Stimme der Kirchen wünschen - beispielsweise beim Lebensschutz und beim Paragrafen 218."



Zur Kritik der Kirchen an dem Vorgehen der Union, AfD-Stimmen für eine Mehrheit im Bundestag in Kauf zu nehmen, sagte Söder: "Es war ein offenbar unabgestimmtes Schreiben der politischen Büros der Kirchen. Mehrere Bischöfe und viele Gläubige haben sich sofort davon distanziert", so der CSU-Politiker. "Die Kritik nehmen wir an, aber umgekehrt müssen wir auch unsere Meinung sagen dürfen - auch ich als gläubiger Christ."

Quelle: dts Nachrichtenagentur