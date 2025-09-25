Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Voigt (CDU) fordert mehr Rüstungsaufträge für Ostdeutschland

Voigt (CDU) fordert mehr Rüstungsaufträge für Ostdeutschland

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 07:40 durch Sanjo Babić
Mario Voigt (2024)
Mario Voigt (2024)

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

CDU-Politiker Mario Voigt (CDU) dringt auf einen fairen Anteil Ostdeutschlands an anstehenden Rüstungsaufträgen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er verweist auf vorhandene Industrie und Fachkräfte, berichtet FinanzNachrichten.de.

Voigt argumentiert, sicherheitsrelevante Wertschöpfung müsse bundesweit verankert sein. Ostdeutsche Standorte hätten Kompetenzen in Fahrzeugbau, Elektronik und Materialtechnik, die für Bundeswehr-Projekte relevant seien. Zudem stärke eine breitere Auftragsvergabe regionale Resilienz.

Mit Blick auf die Bundespolitik fordert er transparente Kriterien bei Vergaben und langfristige Industriepartnerschaften. Länderregierungen im Osten sollen entsprechende Industrieflächen und Ausbildungsprogramme priorisieren.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ball in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige