Schwesig kritisiert Spahn wegen Biontech-Begrenzung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für die geplante Begrenzung von Biontech-Impfdosen scharf kritisiert. Das Gesundheitsministerium werfe "Brocken in das Impfgetriebe", sagte Schwesig der "Bild am Sonntag".

Sie habe kein Verständnis mehr für dieses "Hin und Her" von Spahn. Angesichts der herrschenden Corona-Lage forderte Schwesig, die angekündigte Limitierung "unverzüglich" zurückzunehmen. Für Klaus Holetschek (CSU), Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, sind die Lieferbegrenzungen des Biontech-Impfstoffs unterdessen "inakzeptabel und zerstören Vertrauen".

Er verlangte: "Sie müssen sofort zurückgenommen werden." SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach mahnte: "Es wäre ein schwerer Fehler in der aktuellen Notlage, durch eine Begrenzung von Biontech Ärzte und Patienten zu Moderna umerziehen zu wollen." Bereits jetzt würden ihm Ärzte-Kollegen berichten, "dass sie in ihrer Praxis zu wenig Impfstoff haben". Andreas Gassen, Chef der deutschen Kassenärzte, ist angesichts der Biontech-Limitierung "fassungslos". Er sagte der Sonntagszeitung, dass die Moderna-Dosen nur bedingt weiterhelfen würden, weil sie nicht an Unter-30-Jährige gespritzt werden dürften, beim Transport empfindlicher seien und bei den Patienten erheblichen Beratungsbedarf auslösten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur