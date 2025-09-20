Überwachungsstaat 2.0: Zoll-Mitarbeiter sollen Kollegen anschwärzen

Wie der Deutschland-Kurier berichtet, sollen Zoll-Mitarbeiter künftig angehalten werden, politisch verdächtige Kollegen zu melden.

Beim Zoll sorgt ein internes Konzept für Aufsehen. Nach Angaben des Deutschland-Kurier sollen Mitarbeiter verpflichtet werden, Kollegen zu melden, wenn sie politische Auffälligkeiten wahrnehmen.

Kritiker vergleichen dies mit Methoden aus autoritären Systemen und warnen vor einem Klima des Misstrauens in den Behörden. Besonders die AfD sieht sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass staatliche Institutionen zunehmend politisiert werden.

Befürworter der Maßnahme verweisen dagegen auf die Notwendigkeit, Extremismus in Sicherheitsbehörden frühzeitig zu erkennen. Die Diskussion verdeutlicht den wachsenden Konflikt zwischen innerer Sicherheit und individueller Freiheit.

Quelle: ExtremNews



