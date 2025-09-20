Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Überwachungsstaat 2.0: Zoll-Mitarbeiter sollen Kollegen anschwärzen

Überwachungsstaat 2.0: Zoll-Mitarbeiter sollen Kollegen anschwärzen

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 11:28 durch Sanjo Babić
Denunzianten sind in jeder totalitären Diktatur wichtig - Werden sie enttarnt, hat dies meist schwere Folgen für selbige (Symbolbild)
Denunzianten sind in jeder totalitären Diktatur wichtig - Werden sie enttarnt, hat dies meist schwere Folgen für selbige (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Wie der Deutschland-Kurier berichtet, sollen Zoll-Mitarbeiter künftig angehalten werden, politisch verdächtige Kollegen zu melden.

Beim Zoll sorgt ein internes Konzept für Aufsehen. Nach Angaben des Deutschland-Kurier sollen Mitarbeiter verpflichtet werden, Kollegen zu melden, wenn sie politische Auffälligkeiten wahrnehmen.

Kritiker vergleichen dies mit Methoden aus autoritären Systemen und warnen vor einem Klima des Misstrauens in den Behörden. Besonders die AfD sieht sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass staatliche Institutionen zunehmend politisiert werden.

Befürworter der Maßnahme verweisen dagegen auf die Notwendigkeit, Extremismus in Sicherheitsbehörden frühzeitig zu erkennen. Die Diskussion verdeutlicht den wachsenden Konflikt zwischen innerer Sicherheit und individueller Freiheit.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte siecht in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige