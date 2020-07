Carina Konrad (FDP): "Bundesministerin Klöckner betreibt Augenwischerei"

Carina Konrad MdB (FDP), stellvertretende Vorsitzende des Agrarausschusses im Deutschen Bundestag, wirft der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, Lippenbekenntnisse vor. Die Ministerin warb zuvor im Tagesspiegel für mehr Wagnis bei neuen Züchtungstechniken in der Landwirtschaft.

Carina Konrad: "Wir brauchen jetzt Taten statt Lippenbekenntnisse! Klöckner betreibt Augenwischerei, wenn sie sich in Gastbeiträgen zu neuen Züchtungsmethoden bekennt und am Kabinettstisch nicht handelt. Die Landwirtschaft steht vor gigantischen Herausforderungen durch den Klimawandel und die ideologisch geprägte Verbotspolitik der Bundesregierung. Um gesunde Lebensmittel zu erzeugen, brauchen wir mehr Innovation auf dem Acker. Wer eine Zukunft für Nahrungsmittelerzeugung in Deutschland will, muss richtige Überzeugungen über Gastbeiträge hinaus vertreten."

Quelle: Abgeordnetenbüro Carina Konrad MdB (ots)