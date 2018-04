Umfrage: Mehrheit will Sigmar Gabriel zurück

Eine Woche vor dem SPD-Parteitag wünscht sich anscheinend eine Mehrheit der Deutschen, dass Ex-Außenminister Sigmar Gabriel in der SPD weiterhin eine wichtige Rolle spielt. 57 Prozent der Befragten sagten das in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag".

Gegen eine wichtige Rolle für den früheren SPD-Parteichef sprachen sich 24 Prozent aus. 19 Prozent der Befragten waren unentschlossen oder gaben keine Antwort. Bei den SPD-Anhängern waren sogar 67 Prozent dafür, 17 Prozent dagegen. Datenbasis: Für die Umfrage hat Emnid am 12. April genau 501 Personen befragt. Damit ist die Umfrage nicht repräsentativ. Dazu hätten mindestens 1.000 Menschen befragt werden müssen. Frage: "Wünschen Sie sich, dass Ex-Außenminister Sigmar Gabriel in der SPD weiterhin eine wichtige Rolle spielt?" Quelle: dts Nachrichtenagentur