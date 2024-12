Merz lehnt Treffen mit Grünen-Spitze ab

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) lehnt ein Treffen mit der Grünen-Führung ab. "Es gibt keine Treffen mit den Grünen, und sie sind auch nicht geplant", sagte er der "Rheinischen Post". "Die Medienberichte darüber waren eine Trickserei der Grünen-Spitze."



Zugleich erklärte Merz, CSU-Chef Markus Söder und er seien sich im Umgang mit den Grünen vollkommen einig. "Es wird mit uns keine Fortsetzung der rot-grünen Wirtschaftspolitik geben. Gerade in der Wirtschaftspolitik muss es einen grundlegenden Politikwechsel geben."



So habe die Politik von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) "uns zwei Jahre Rezession und die rote Laterne in Europa eingebracht", sagte Merz. "Da kann es kein Weiter so geben. Wer das nicht einsieht, der ist kein Koalitionspartner für uns."

Quelle: dts Nachrichtenagentur