INSA: Grüne bauen Vorsprung vor SPD aus

Die Grünen können ihren Umfrage-Vorsprung vor den Sozialdemokraten leicht ausbauen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die Partei in dieser Woche auf 22 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Die Sozialdemokraten hingegen verharren die dritte Woche infolge bei 19 Prozent. Stärkste Kraft bleiben die Unionsparteien mit unverändert 27 Prozent. Die FDP kommt wie in der Vorwoche auf 9 Prozent, die AfD auf unverändert 12 Prozent und die Linke hält ihren Wert von 5 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 6 Prozent (-1) der Stimmen auf sich vereinen. Datenbasis: Für die "Bild am Sonntag" hatte das Meinungsforschungsinstitut INSA 1.502 Personen im Zeitraum vom 5. bis zum 12. August 2022 befragt (TOM). Quelle: dts Nachrichtenagentur