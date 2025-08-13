Jean-Pascal Hohm soll Chef der neuen AfD-Jugendorganisation werden

Der Kandidat für die Leitung der neuen AfD-Jugendorganisation soll feststehen. Wie die "Bild" berichtet, soll es sich um den Brandenburger Landtagsabgeordneten Jean-Pascal Hohm handeln. Die Personalie wurde demnach der Zeitung aus der Parteispitze bestätigt.

Im November will sich die neue Jugendorganisation gründen. Dort soll Hohm zur Wahl stehen. Hohm bestätigt gegenüber der "Bild" Ambitionen: "Sollten die Rahmenbedingungen passen, könnte ich mir gut vorstellen, Verantwortung in der neuen Jugendorganisation zu übernehmen."



Die Gründung der neuen Jugendorganisation soll am 29. und 30. November in Gießen stattfinden. Ob es Gegenkandidaten für Hohm gibt, steht noch nicht fest. Die Vorgänger-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) war per Beschluss auf dem vergangenen Parteitag zur Auflösung aufgefordert worden. Die JA war bereits 2023 vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft worden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur