AfD: Von wegen „konservativ“: Thüringer CDU bandelt mit der Linkspartei an!

Wenn man nur auf die verbalen Nebelkerzen führender CDU-Politiker blickt, dann könnte man fälschlicherweise denken, dass die Union sich stärker vom linken Zeitgeist abgrenzen will. Doch das ist reine Augenwischerei: In allen Bundesländern, in denen CDU regiert, wird die grüne Politik der Massenmigration betrieben. Dies beichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "In Fernsehendungen und Bundestags-Reden wettert man gegen Habecks Heizhammer, während man selbst noch viel radikalere Heizungs-Verbotspläne anstrebt. Und nun das: Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring, der auch im Bundesvorstand der Partei sitzt, plädiert für eine Zusammenarbeit und offenbar auch für eine Koalition mit der Linkspartei in Thüringen! Hintergrund ist offensichtlich die Panik der CDU angesichts der Tatsache, dass die Thüringer AfD derzeit in Umfragen mit weitem Abstand auf Platz 1 liegt. Das lässt bei der Union offenbar alle Hemmungen fallen: Dass die Linkspartei im Sumpf der linksextremen Antifa-Szene verstrickt ist, dass sie das SED-Regime bis heute nicht einhellig als Unrechtsstaat einstufen will, dass sie ein verheerendes sozialistisches Wirtschaftsprogramm vertritt – all das ist der CDU offensichtlich egal, solange nur der eigene Machterhalt gesichert ist. Und genau deshalb ist es auch nicht ernst zu nehmen, wenn CDU-Politiker sich lautstark über die Bevormundungspolitik der Grünen ereifern – sobald man im gleichen Koalitionsbett liegt, wird auch der gleiche linksliberale Politik-Murks betrieben. Übrigens: Es gibt im Bundestag nur eine einzige Partei, die eine Koalition mit den Grünen genauso ausschließt wie mit den SED-Erben – und das ist die AfD." Quelle: AfD Deutschland