Christina Baum: Ausräubern des Gesundheitswesens beenden

Der Bundesrechnungshof schlägt bezüglich der sich zuspitzenden finanziellen Krise in der gesetzlichen Krankenversicherung Alarm. Auch hier wächst die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben – Beiträge drohen zu steigen. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, teilt dazu mit: „Bei dem Wechsel von der Ampelregierung zu Schwarz-Rot hat man im Gesundheitsministerium lediglich das Sprachrohr ausgetauscht."

Baum weiter: "Denn wir sehen, dass globalistischen Interessen wie zum Beispiel jenen der WHO und der damit einhergehenden Finanzierung noch immer Vorrang vor deutschen Interessen gewährt wird.

Die desaströse Finanzlage der GKV ist in hohem Maße das Ergebnis falscher Migrationspolitik, denn jährliche Kosten in Milliardenhöhe für Millionen von Migranten, die nie in dieses System eingezahlt haben, hat bestehende Rücklagen aufgezehrt und diese desaströse Lage hervorgerufen. Die neue Regierung hätte hier massiven Änderungswillen aufzeigen und Korrekturmaßnahmen auf den Weg bringen können – ist jedoch nicht Willens.

Die AfD-Fraktion fordert, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um das Ausräubern unseres sozialen Gesundheitswesens, welches durch die fleißigen Bürger unseres Landes einst ein stabiles Fundament besaß, zu beenden. Es gilt diesem einwanderungsbedingtem Beutezug einen Riegel vorzuschieben.“

Quelle: AfD Deutschland