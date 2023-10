Von Storch: Datenstrategie? So plant die Ampel den Totalitarismus!

Ob es nun um ihre wirre Klimaideologie geht oder die sogenannte „Pandemiebekämpfung“: Die Ampelregierung will sich für die kommenden Jahre rüsten und dabei den Bürger genauestens unter die Lupe nehmen. Nichts anderes ist Gegenstand der „Datenstrategie“, die jetzt dem Bundestag vorgelegt wurde. Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch sieht hier dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.

Denn einerseits werden nur Daten genutzt und veröffentlicht, die der Regierung ins „woke“ Konzept passen. Und andererseits werden sie an andere weitergegeben – zum Beispiel an die Pharmaindustrie. „Ihr Pläne werden immer gefährlicher, sie werden totalitärer“, so Frau von Storch. „Unsere Aufgabe ist es, den Menschen da draußen offenzulegen, was Sie vorhaben.“

Quelle: AfD Deutschland