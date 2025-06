Angela Merkel freut sich für Friedrich Merz

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) bedauert es nicht, bei Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs nicht mehr dabei zu sein. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Merkel: "Ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie es abläuft, aber es gibt keine Wehmut."

Merkel weiter: "Wenn ich nach einer Legislaturperiode abgewählt worden wäre, dann wäre ich vielleicht traurig, dass ich das nicht oft genug erlebt hätte. Aber 16 Jahre als Bundeskanzlerin sind eine unwahrscheinlich lange Zeit." Heute denke sie sich einfach: "Das ist bestimmt jetzt für den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz auch ein Höhepunkt, so einen Gipfel zu besuchen." Friedrich Merz hat in dieser Woche erstmals am G7-Gipfel in Kanada teilgenommen.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)