Schwarz-Gelb genehmigt sich 73 zusätzliche Stellen

Die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW will den Apparat in den Ministerien um weitere 73 Stellen ausbauen. Das geht aus dem noch unveröffentlichten Haushaltsentwurf der Regierung für das kommende Jahr hervor, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe) in Auszügen vorliegt.

Grünen-Fraktionschefin Monika Düker sagte dazu: "Die Landesregierung hat den Wählern einen schlankeren Staat versprochen. Tatsächlich hat sie die Ministerialbürokratie aber seit Amtsantritt um 525 Stellen aufgebläht. Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei dieser Landesregierung weit auseinander." Quelle: Rheinische Post (ots)

