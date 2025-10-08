Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik AfD-Siegmund: „Von hier drehen wir Deutschland um!“

AfD-Siegmund: „Von hier drehen wir Deutschland um!“

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 11:14 durch Sanjo Babić
Ulrich Siegmund (2024) Bild: AfD Deutschland
Ulrich Siegmund (2024) Bild: AfD Deutschland

Im DK-Interview verspricht Ulrich Siegmund den politischen „Drehscheiben-Effekt“ Sachsen-Anhalts – mit Fokus auf Migration, Ordnung und Energiepreise. Das Interview enthält programmatische Zuspitzungen, jedoch keine extern verifizierten Maßnahmen.

Siegmund nutzt Schlagwort-Politik („Wende“, „Zurückholen der Kontrolle“) und knüpft an bundespolitische Unzufriedenheit an. Für die Einordnung sind Umfragen, Koalitionsarithmetik und Haushaltslage maßgeblich – daran wird sich die Realisierbarkeit seiner Versprechen messen lassen.

Quelle: ExtremNews

