AfD-Siegmund: „Von hier drehen wir Deutschland um!“

Im DK-Interview verspricht Ulrich Siegmund den politischen „Drehscheiben-Effekt“ Sachsen-Anhalts – mit Fokus auf Migration, Ordnung und Energiepreise. Das Interview enthält programmatische Zuspitzungen, jedoch keine extern verifizierten Maßnahmen.

Siegmund nutzt Schlagwort-Politik („Wende“, „Zurückholen der Kontrolle“) und knüpft an bundespolitische Unzufriedenheit an. Für die Einordnung sind Umfragen, Koalitionsarithmetik und Haushaltslage maßgeblich – daran wird sich die Realisierbarkeit seiner Versprechen messen lassen. Quelle: ExtremNews