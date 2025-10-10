Wirtschaftsweise Grimm: „Anreize verbessern, Vermittlung beschleunigen“

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm bewertet die Bürgergeld-Pläne positiv, berichtet dts. Laut dts könnten klare Mitwirkungspflichten und bessere Beratung Vermittlungen beschleunigen. Wichtig sei eine saubere Umsetzung in den Jobcentern, so die dts-Meldung.

Grimm verweist auf empirische Evidenz, nach der verlässliche Termine, Coaching und frühe Qualifizierung den Einstieg in Arbeit erleichtern. Härten müssten abgefedert, Ausnahmen klar definiert werden. Entscheidend sei, die Wirkung der Reform fortlaufend zu messen.

Kritiker warnen, stärkere Sanktionen könnten Vertrauen beschädigen. Befürworter sehen einen notwendigen Schritt zu mehr Aktivierung. Für die Jobcenter bedeutet das zusätzliche IT-Unterstützung und Personal in der Beratung.

Quelle: ExtremNews



