Linnemann hält sinkendes Rentenniveau für möglich

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann schließt ein sinkendes Rentenniveau in den nächsten Jahren nicht aus. "Wenn dieses Land nicht mehr wächst, werden wir uns das Rentenniveau nicht mehr leisten können", sagte Linnemann der "Bild".

Die im Sondierungspapier mit der SPD getroffene Vereinbarung über ein stabiles Rentenniveau gelte nur bei entsprechendem Wirtschaftswachstum.



"Natürlich möchte ich ein stabiles Rentenniveau. Die Frage ist nur, wer finanziert das", so der CDU-Generalsekretär. "Ich bin dafür: Die Wachstumsbeiträge müssen das machen."



Auf die Frage, was mit dem Rentenniveau passiert, wenn Deutschland nicht wächst, sagte der CDU-Politiker, das könne man sich perspektivisch gar nicht leisten, "weil es ja sonst ja die junge Generation bezahlen würde". Man könne nicht immer nur zu Lasten der jungen Generation Politik machen. "Wenn wir nicht wachsen in den nächsten ein bis zwei Jahren, wenn dieser Koalition nicht klar ist, worum es geht, dass die Wirtschaft wieder läuft: Dann werden wir uns den ganzen Sozialstaat in dieser Form nicht mehr leisten können", so Linnemann.

