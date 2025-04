Jürgen Hardt (CDU): Spahn wird Unionsfraktion einen

Jürgen Hardt (CDU) lobt Jens Spahn als Kandidaten für den Vorsitz der Union-Bundestagsfraktion. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Ich finde es gut, dass die beiden Parteispitzen von CDU/CSU sich offenbar geeinigt haben, das ist ja das allerwichtigste, dass wir die Geschlossenheit der CDU/CSU-Fraktion auch in Personalfragen wahren." Er traue Jens Spahn als langjährigen und erfahrenen Abgeordneten zu, "dass er die Fraktion eint und geschlossen führt".

Heute erwartet Jürgen Hardt eine klare Zustimmung des Bundesausschusses der CDU zum Koalitionsvertrag. Der sei "aus CDU-Sicht ein großer Erfolg" in der Innenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Steuer- und Finanzpolitik und auch in der Außenpolitik. "Dass die CDU endlich wieder den Außenminister stellt nach über 60 Jahren ist ein gutes Zeichen für die Partei Konrad Adenauers und Helmut Kohls, dass wir in der Außenpolitik auch wieder da sind und dass wir dort unsere Akzente setzen können."

Quelle: PHOENIX (ots)