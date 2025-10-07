Berlin sondiert zusätzlichen Stützkurs für die Autoindustrie

Vor einem Autogipfel sondiert die Bundesregierung zusätzliche industrie- und steuerpolitische Maßnahmen – von E-Auto-Anreizen bis zu Investitionsimpulsen, wie übereinstimmend die ZEIT, Merkur und VDA berichten.

Diskutiert werden eine Verlängerung steuerlicher Vorteile für E-Autos, degressive Abschreibung für betriebliche Flotten und Liquiditätshilfen für Zulieferer in der Transformation. Der VDA drängt seit Monaten auf Standort- und Wettbewerbsmaßnahmen; Länderchefs wie Markus Söder befürworten zusätzliche Programme.

Kritiker warnen vor Subventionsspiralen ohne Strukturwirkungen und fordern verlässliche Rahmenbedingungen, Technologieoffenheit und Planbarkeit in EU-Regulierung. Ergebnisse werden nach Branchengesprächen und Ressortabstimmung erwartet.

Quelle: ExtremNews