Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Berlin sondiert zusätzlichen Stützkurs für die Autoindustrie

Berlin sondiert zusätzlichen Stützkurs für die Autoindustrie

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 08:13 durch Sanjo Babić
Bild: Gabi Eder / pixelio.de

Vor einem Autogipfel sondiert die Bundesregierung zusätzliche industrie- und steuerpolitische Maßnahmen – von E-Auto-Anreizen bis zu Investitionsimpulsen, wie übereinstimmend die ZEIT, Merkur und VDA berichten.

Diskutiert werden eine Verlängerung steuerlicher Vorteile für E-Autos, degressive Abschreibung für betriebliche Flotten und Liquiditätshilfen für Zulieferer in der Transformation. Der VDA drängt seit Monaten auf Standort- und Wettbewerbsmaßnahmen; Länderchefs wie Markus Söder befürworten zusätzliche Programme.

Kritiker warnen vor Subventionsspiralen ohne Strukturwirkungen und fordern verlässliche Rahmenbedingungen, Technologieoffenheit und Planbarkeit in EU-Regulierung. Ergebnisse werden nach Branchengesprächen und Ressortabstimmung erwartet.

