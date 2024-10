Bas wünscht sich mehr TV-Zeit für Bundestagsdebatten

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hätte gerne mehr Aufmerksamkeit der Fernsehsender für Plenardebatten. Der Fokus sollte "mehr auf Debatten hier im Parlament und weniger auf Talkshows liegen", sagte sie dem "Focus".

Nur in Parlamenten würden am Ende "für alle verbindliche Entscheidungen" getroffen. "Auch würde ich mir wünschen, dass in den Hauptnachrichten mehr über Plenardebatten berichtet würde", sagte Bas weiter.



Ausgangspunkt der Äußerungen war die Frage, was Bas an der Abgeordneten Sahra Wagenknecht bewundere, die mit ihrem "Bündnis Sahra Wagenknecht" jüngst eine Reihe von Wahlerfolgen feiern konnte. "Ihre Dominanz in den Medien ist schon erstaunlich", antwortete die SPD-Politikerin. "Gefühlt sitzt sie in jeder zweiten Talkshow. Ihr Beispiel zeigt: Man kann die Menschen nicht nur mit Parteiprogrammen überzeugen, sondern auch mit einer starken medialen Präsenz", so Bas.

Quelle: dts Nachrichtenagentur