Merz will als möglicher Kanzler zuerst Paris und Warschau besuchen

Friedrich Merz (CDU) hat für den Fall seiner Kanzlerschaft bereits seine erste Auslandsreise geplant. Im Falle seiner Wahl zum Regierungschef will Merz zuerst den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk besuchen: "Wir müssen in Europa wieder enger zusammenarbeiten. Deshalb würde ich als Bundeskanzler als erstes nach Paris und Warschau reisen. Wenn möglich am selben Tag", sagte Merz der "Bild am Sonntag".

Er setze auf Verbesserungen der deutsch-französischem Freundschaft und ein enges Verhältnis zu Polen. Aus der CDU heißt es laut Zeitung, Polen sei wichtiger Partner im Osten mit Grenze zur Ukraine, Frankreich traditionell ein wichtiger Partner im Westen. Quelle: dts Nachrichtenagentur