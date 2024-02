SSW: Schluss mit der Benachteiligung von Pflegeeltern beim Elterngeld

Die SSW-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass künftig auch Eltern von Pflegekindern einen Anspruch auf Elterngeld haben. Dazu erklärt der familienpolitische Sprecher der SSW-Landtagsfraktion Christian Dirschauer: Pflegeeltern, die Säuglinge und Kinder bei sich aufnehmen und ihnen dauerhaft ein Zuhause geben, sind versteckte Helden unserer Gesellschaft."

Dirschauer weiter: "Bislang haben sie keinen Anspruch auf Elterngeld. Das ist ein Zeichen mangelnder Wertschätzung und wird der wichtigen Rolle der Pflegeeltern nicht gerecht.

Besonders in der Anfangsphase nach der Aufnahme eines Kindes müssen Pflegepersonen ihre Arbeitszeit oft deutlich reduzieren oder für eine Zeit lang ganz aussetzen, um dem Kind, das nicht selten aus belasteten Verhältnissen kommt, das Einleben in der neuen Familie zu erleichtern. Hier kann das Elterngeld eine große Hilfe sein, ermöglicht es doch Müttern und Vätern, sich – ohne finanzielle Not – Zeit für ihr Kind zu nehmen. Zeit, die so wichtig ist, um einen guten Start ins Leben zu haben, durch menschliche Nähe und Verlässlichkeit.

Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung ist das Recht auf Elterngeld für Pflegeeltern zwar aufgegriffen, jedoch hat die Ampel-Koalition hier bislang nichts bewegt.

Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für ein Pflegeelterngeld stark zu machen. Das sind wir diesen Menschen als Gesellschaft schuldig.

Der Antrag der SSW-Fraktion ist als Drucksache 20/1876 unter folgendem Link im Informationssystem des Landtags abrufbar: https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/01800/drucksache-20-01876.pdf

Quelle: SSW