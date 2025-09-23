Hüfte erst ab 80? Kassenärzte-Chef schlägt Alarm!

KBV-Chef Andreas Gassen warnt vor einer Rationierung von Hüft-OPs bei Hochbetagten. Er sprach in der „Rheinischen Post“ von einem falschen Weg, berichtete die dts.

Eine starre Altersgrenze würde nach Ansicht von Gassen medizinischen Bedarf und individuelle Belastbarkeit ignorieren. Er plädiert dafür, Eingriffe vom Gesundheitszustand und vom Nutzen für Lebensqualität abhängig zu machen. Zudem fordert er strukturelle Reformen, um Kosten zu dämpfen, etwa eine Konzentration von Klinikstandorten und eine bessere Patientensteuerung in der Regelversorgung.

Auslöser der Debatte waren Aussagen eines Klinikmanagers in einem Podcast, der Priorisierungen im sehr hohen Alter andeutete. Fachgesellschaften erinnern daran, dass gerade schonendere OP-Verfahren älteren Patientinnen und Patienten Autonomie zurückgeben können.

Quelle: ExtremNews