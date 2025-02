CDU-Außenpolitiker Hardt: "Große Schnittmengen mit SPD"

Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sieht mit der SPD große Schnittmengen für Koalitionsverhandlungen.

Im rbb24 Inforadio sagte Hardt am Montag: "Wir haben drei zentrale Themen, das ist die Wirtschaftspolitik (...), wir haben die Außen- und Sicherheitspolitik, da habe ich das Gefühl, dass wir in der SPD auch starke Stimmen haben, die keinen Zweifel daran lassen, dass wir uns, was die Verteidigungsfähigkeit angeht, besser aufstellen müssen. Und bei der Migrationspolitik habe ich auch den Eindruck, dass eine Mehrheit der SPD-Wähler natürlich der Meinung sind, dass gegen illegale Migration wirksamer vorgegangen werden muss."

Diese drei Bereiche seien die wichtigsten für die nächsten vier Jahre, betonte Hardt.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)