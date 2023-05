Lauterbach befürchtet Zunahme von Angriffen auf Politiker

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich besorgt über die Sicherheit von Politikern in Deutschland gezeigt. Vor dem Hintergrund der geplanten Entführung seiner Person und anderer Fälle sei ihm klar geworden: "Solche Bedrohungen von und geplante Attentate auf Politiker werden in Zukunft noch deutlich zunehmen", sagte Lauterbach dem "Spiegel".

Zur Begründung verwies der SPD-Politiker auf die "starke gesellschaftlichen Polarisierung, die wir insbesondere in den sozialen Medien sehen". "Die Gesellschaft radikalisiert sich weiter extrem", so der SPD-Politiker. "Es lässt nicht nach. Wir werden da noch größere Probleme bekommen." Hinzu komme, dass der Zugang zu Waffen künftig leichter werde, da über die Kriegsgebiete im Osten Europas mehr Waffen ins Land kämen. "Wir sehen den Beginn von etwas, das mir große Sorgen verbreitet."

Am Mittwoch beginnt in Koblenz der Prozess gegen Mitglieder der Terrorgruppe "Vereinte Patrioten", die einen Umsturz in Deutschland und eine Entführung des Bundesgesundheitsministers geplant haben sollen. Lauterbach lebt inzwischen stark eingeschränkt, er hat die höchste Sicherheitsstufe und wird rund um die Uhr von mehreren Personenschützern bewacht. "Ich wünsche mir harte, gerechte Urteile", sagte der Minister über den beginnenden Prozess gegen seine potenziellen Entführer. "Nur harte Urteile können Nachahmer abschrecken."

Quelle: dts Nachrichtenagentur