Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) verspricht schnelles Internet in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will schnelles Internet und den Mobilfunk in Mecklenburg-Vorpommern ausbauen.

"Die Menschen in unserem Land können sich darauf verlassen, dass wir in jedem Dorf, in jeder Stadt dafür sorgen werden, dass auch in jedem Haus Internet und Mobilfunk erreichbar ist", sagte die SPD-Spitzenkandidatin am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin.

Das Land habe bislang nicht die Kompetenz gehabt, verteidigt sie das Problem der weißen Flecken in Mecklenburg-Vorpommern. "Der Konstruktionsfehler ist ja, dass der Markt bestimmt bei Internet und Mobilfunk und nicht der Staat. Und das ist ein Fehler."

Schwesig fordert vom Bund mehr Kompetenzen in dieser Hinsicht. "Wir stehen bereit. Wir finanzieren zu 100 Prozent die Verlegung des schnellen Internets. Kein Dorf, keine Gemeinde muss einen Cent dazugeben", sagt sie. "Aber wir müssen auch die Möglichkeit bekommen, es zu machen."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)