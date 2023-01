Seidler (SSW): Lokführer-Ausbildung in Schleswig-Holstein schnell stärken und ausbauen

Anlässlich des Berichtes des Ministers für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Claus Ruhe Madsen, zu den anhaltenden Bahnproblemen, vor allem auf der Strecke Kiel-Lübeck, heute im Landtag von Schleswig-Holstein erklärt SSW-Bundestagsabgeordneter Stefan Seidler: „Wir wissen seit einiger Zeit um die angespannte Arbeitsmarktsituation bei Lokführern — sowohl im Personen- und Güterverkehr. Es herrscht Fachkräftemangel. "

Seidel weiter: "Die Situation auf der Erixx Holstein Strecke zwischen Kiel und Lübeck ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn die Verkehrswende gelingen soll, muss dringend mehr ausgebildet werden!“

„Auf meine Frage nach Standorten zur Ausbildung für Triebfahrzeugführende teilte mir die Bundesregierung mit, dass derzeit lediglich an einem einzigen Standort in Schleswig-Holstein von der Deutschen Bahn ausgebildet wird. Das reicht nicht! Wir müssen die Ausbildungskapazitäten bei uns im Norden stärken und ausbauen. Der Bedarf ist da. Aus meinen Gesprächen in der Region weiß ich: Die Wirtschaft steht bereit ihren Beitrag zur Ausbildung zu leisten. Jetzt ist die Regierung am Zug. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze“, kommentiert der Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein.

Quelle: SSW