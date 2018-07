Steuerzahlerpräsident Holznagel manchmal frustriert über Politik

Anlässlich des sogenannten "Steuerzahlergedenktages" am Mittwoch dieser Woche hat der Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland, Reiner Holznagel, zugegeben, dass ihn die Politik manchmal frustriert. "Wenn ich mir die Belastung der Bürger und Betriebe anschaue und gleichzeitig sehe, wie viel Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden, staut sich Ärger auf", sagte Holznagel den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

"Die Politik muss den Menschen endlich mehr Geld zurückgeben – spürbar und umfassend", forderte Holznagel. Die derzeitige politische Landschaft erinnere ihn an die deutschen Ergebnisse bei der Fußball-WM, so Holznagel weiter. "Auch dort gibt es kein Team, keinen Plan und keine gute Performance in der Regierung." Wenn er sich die "maßlose Ausgabenpolitik" der Großen Koalition ansehe, bleibe ihm "der Atem weg", sagte der Steuerzahlerpräsident. Er werde allerdings nicht aufgeben, versprach Holznagel. "Auch wenn wir als Bund der Steuerzahler sehr dicke Bretter bohren müssen, geben wir nicht auf und kämpfen weiter."

Quelle: dts Nachrichtenagentur