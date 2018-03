Bericht: Verkehrsminister Scheuer holt neue Staatssekretäre

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wird sein Haus wohl mit neuem Spitzenpersonal besetzen. Die bisherigen Staatssekretäre Michael Odenwald und Rainer Bomba werden Platz machen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Ministeriumskreise. Auf sie folgen demnach der Leiter der Grundsatzabteilung, Gerhard Schulz, sowie der Abteilungsleiter aus dem Gesundheitsministerium, Guido Beermann.

Schulz hatte in den vergangenen Jahren zunächst als Unter- und dann als Abteilungsleiter an wichtigen politischen Projekten wie der Pkw-Maut und der Lkw-Maut gearbeitet sowie dem Bundesverkehrswegeplan. Er ist promovierter Jurist und arbeitet seit 1995 im Ministerium. Beermann ist ebenfalls Jurist und hatte von 2006 bis 2012 als Büroleiter für Staatsminister im Kanzleramt gearbeitet - unter anderem auch für Hermann Gröhe (CDU). Der holte ihn 2015 ins Gesundheitsministerium, nachdem Beermann zuvor für Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer als Staatssekretär gearbeitet hatte. Welche Aufgaben die bisherigen Staatssekretäre übernehmen, war nicht bekannt. Zuletzt gab es Spekulationen, dass Odenwald in Zukunft den Aufsichtsratsvorsitz der Deutschen Bahn übernehmen könnte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur