Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Schneider nennt Verbot „kulturkämpferisch“ und unverhältnismäßig

Schneider nennt Verbot „kulturkämpferisch“ und unverhältnismäßig

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 17:03 durch Sanjo Babić
Carsten Schneider (2025)
Carsten Schneider (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach einer dts-Meldung hat Schneider (SPD) die Verbotspläne für Bezeichnungen wie „Veggie-Schnitzel“ als Kulturkampf kritisiert. Der Fokus solle auf klarer Kennzeichnung und Verbraucherschutz liegen und nicht auf symbolischen Sprachregeln.

Schneider (SPD) warnt vor Debatten, die an der Lebensrealität der Kundinnen und Kunden vorbeigehen. Wer im Supermarkt zu pflanzlichen Alternativen greife, wisse sehr genau, dass kein Fleisch in der Packung sei. Entscheidend seien verständliche Zutatenlisten, ehrliche Nährwertangaben und nachvollziehbare Herkunft.

Der SPD-Politiker sieht in Verboten von Produktnamen keinen Gewinn für Transparenz. Stattdessen brauche es eine starke Kontrolle gegen Irreführung und einheitliche Standards für vegane und vegetarische Produkte. Aus seiner Sicht sollte Politik ihre Energie in Tierwohl, Klimaschutz und bezahlbare Preise stecken, statt Streit über Begriffe zu führen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sachte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige