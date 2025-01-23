Umweltminister Schneider warnt vor „Überalterungsbetrieb“ in Atomkraft

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) warnte laut dts in der Süddeutschen Zeitung vor einem „Überalterungsbetrieb“ bei Atomkraftwerken und stellt die Sicherheit alter Anlagen in Frage.

Carsten Schneider (SPD) sieht erhebliche Risiken, wenn Atomkraftwerke jenseits geplanter Laufzeiten betrieben werden. Er sprach von einem „Überalterungsbetrieb“ und warnte vor trügerischer Sicherheit. Die Erfahrung zeige, dass mit dem Alter die Anfälligkeit wachse.

Schneider argumentiert, Investitionen in erneuerbare Energien seien nachhaltiger. Er will Genehmigungsprozesse beschleunigen. Zugleich fordert er klare Regeln für Restlaufzeiten. Nur so könne Versorgungssicherheit mit Verantwortung verbunden werden.

Quelle: ExtremNews



