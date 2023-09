Unser Konzept für Arbeitnehmer: Mit der AfD lohnt sich Arbeit wieder!

Ohne diese Menschen wäre unser Gemeinwesen längst zusammengebrochen: Malocher, die morgens um fünf Uhr oder noch früher aufstehen, um Waren zu transportieren, Brote zu backen oder auf dem Bau zu arbeiten. Es sind die Menschen, die von den etablierten Parteien vergessen – oder besser gesagt: bewusst vernachlässigt und ausgebeutet werden. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Daher ist es eine Frechheit, wenn jetzt ausgerechnet CDU-Chef Merz den Deutschen indirekt Faulheit unterstellt und fragt, ob wir noch bereit sind, „uns für unseren Wohlstand und für unsere Alterseinkommen anzustrengen.“ Es ist die Merz-CDU, die die fleißigen Bürger unseres Landes ausgepresst hat und dafür sorgte, dass die Früchte ihrer Arbeit ganz woanders landen: Bei der EU, in der Ukraine oder bei der Förderung von LED-Lampen in marokkanischen Moscheen.

Mit den Wirtschafts- und Sozialkonzepten der AfD werden Arbeit und Leistung wieder belohnt. Wir sorgen dafür, dass derjenige, der früh aufsteht, besser dasteht. Das fängt an bei der Familienpolitik: Die AfD möchte, dass Eltern für jedes Kind eine Erstattung ihrer bereits gezahlten Rentenversicherungsbeiträge in Höhe von 20.000 Euro erhalten. Sofern sie noch keine Rentenbeiträge eingezahlt haben, werden die 20.000 Euro auf künftige Beiträge angerechnet. Mit einem steuerlichen Familiensplitting wollen wir außerdem Familien zusätzlich entlasten. Daneben muss aber auch die gewaltige Steuer- und Abgabenlast gesenkt werden: Die CO2-Steuer muss ersatzlos gestrichen, die Mehrwertsteuer gesenkt werden. Und: Nur mit einem Ende der „Energiewende“-Utopien erreichen wir auch wieder eine Senkung der Energiekosten, die für die Bekämpfung der fatalen Inflationsentwicklung notwendig ist.

Um unsere Arbeitnehmer mit diesen und vielen weiteren Maßnahmen entlasten zu können, müssen wir im Gegenzug die an den völlig falschen Stellen explodierenden Ausgaben senken. Fangen wir doch damit an, die rund 300.000 ausreisepflichtigen Ausländer endlich abzuschieben und die Sozialleistungen für Migranten zu reduzieren – und schon haben wir viel mehr Spielräume! Weiter geht es mit den Ausgaben für Gender-Unfug oder mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der alljährlich Rundfunkbeiträge in Milliardenhöhe verschlingt. Es ist Geld da – wenn man nur will. Und diesen Willen hat nur die AfD!"

Quelle: AfD Deutschland