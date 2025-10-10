Opposition und Koalitionspartner bemängeln Details am Bau-Beschleuniger

Wie die dts Nachrichtenagentur meldet, kritisieren sowohl Grüne als auch Union den „Bau-Turbo“. Beide Seiten verweisen laut dts auf offene Fragen bei Qualitätssicherung, Beteiligung und Umweltstandards. Die Regierung hält an ihrem Kurs fest, berichtet dts.

Grüne bemängeln, dass Beschleunigung Klimaziele und Naturschutz nicht ausbremsen dürfe. Die Union fordert verlässliche Finanzierung, straffe Verfahren und Rechtssicherheit, damit am Ende nicht Gerichte alles verzögern. Kommunen wünschen klare Vorgaben und mehr Personal in den Bauämtern.

Das Bauministerium verweist auf Typengenehmigungen, digitale Anträge und strenge Fristen. Pilotregionen sollen zeigen, dass Tempo und Qualität vereinbar sind. Entscheidend wird, ob Länder und Kommunen die neuen Instrumente konsequent anwenden.

Quelle: ExtremNews



