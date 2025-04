Rüdiger Klos MdL: Tod von Papst Franziskus

Zum Tod von Papst Franziskus erklärt der religionspolitische AfD-Fraktionssprecher Rüdiger Klos MdL: „‘Frieden braucht weder Sieger noch Besiegte‘. Mit dieser klaren Botschaft hat Franziskus zur sofortigen Beendigung aller bewaffneten Konflikte auf der Erde aufgerufen. Sein Leben war von Respekt für andere Meinungen, dem Willen zur Völkerverständigung und dem Kampf gegen Armut und Hunger in der Welt geprägt."

Klos weiter: "Reichtum hatte für ihn nichts mit weltlichem Vermögen, sondern mit wahren moralischen Werten zu tun.

Sein bescheidener Lebensstil, seine Demut vor Gott und der Gedanke, Diener der Menschen zu sein, sollten gerade in der heutigen Zeit Beispiel gebend für Politiker sein, die sich allzu oft zu wichtig nehmen, es an jeder Demut gegenüber dem Souverän – dem Bürger – fehlen lassen und für die allein der Gedanke, ein Diener für andere zu sein, sie mit Schaudern erfüllt. Franziskus verkörperte die besten Eigenschaften der Menschen in sich – er wird der Welt fehlen. Es bleibt die Hoffnung, dass der Stuhl Petri weiter mit Leben gefüllt wird und der Ausruf Habemus Papam einem Menschen gilt, der ebenso Beispiel für alle sein kann, die sich dem Wort Christi öffnen können und wollen.“

Quelle: AfD BW