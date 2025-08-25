Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Klingbeil setzt auf härteren Kurs gegen Sozial- und Steuerbetrug

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Seit langem hält sich das Gerücht, daß (höhere) Strafen irgendwelche Verbrechen verhindern würden (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat ein hartes Vorgehen gegen den Betrug bei Sozialleistungen und Steuern angekündigt. "Wir wollen ran, wenn Leute Bürgergeld bekommen und schwarzarbeiten - und wenn Menschen sich total verweigern", sagte der Vizekanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Dann werden die Sanktionen hochgefahren." Für ihn sei das eine "Gerechtigkeitsfrage", fügte Klingbeil hinzu. "Es ist ungerecht, wenn Menschen Geld vom Staat bekommen und nichts tun."

Es sei auch ungerecht, wenn Menschen viel Geld hätten und versuchten, den Staat bei den Steuern auszutricksen. "Diesen Kampf gegen Steuerbetrug, Sozialleistungsbetrug und Schwarzarbeit haben wir aufgenommen", sagte der Finanzminister. "Wir verschärfen die Gesetze und stärken die Kontrolle, in meinem Bereich vor allem beim Zoll." Klingbeil versprach: "Wir kleben auf das Bürgergeld nicht nur ein anderes Etikett."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

