Linke-Politiker Gysi: Fraktionschef Bartsch soll Bundestagsfraktion weiter führen

Der Linke-Politiker Gregor Gysi hat sich dafür ausgesprochen, dass der Ko-Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, die Fraktion "als stabiler Ausgangspunkt weiter führt". Im September wird zur Halbzeit der Legislaturperiode der gesamte Fraktionsvorstand turnusgemäß neu gewählt. Gysi verbindet seinen Vorschlag in einem Gastbeitrag für die linke Tageszeitung "nd.DerTag" (Online-Ausgabe) mit der Notwendigkeit für Partei und Fraktion, "die linken Antworten auf die großen Krisen in den Vordergrund zu stellen".

Gleichzeitig appelliert er an die Mitglieder der Linken, die sich weiter differenzierende Verschiedenheit linken Denkens und Handelns zu akzeptieren. Mit Verweis auf kommunale Wahlerfolge der Linken schreibt Gysi, viele Menschen wollten Politiker, "die einen klaren Kurs in der sozialen Frage haben und deren Partei vor Ort nicht gegeneinander streitet, sondern gemeinsam kämpft". Öffentliche Schuldzuweisungen, Abspaltungsgüberlegungen oder Beitragsboykotte gäben der Partei keine Perspektive. "Keine moralische Diskreditierung, keine noch so abstrus hohen Steuerforderungen, keine Ausgrenzung hat uns stoppen können. Konkurrenz und Gegnerschaft hatten damit keinen Erfolg", so Gysi. "Nun dürfen wir es aber nicht selbst versuchen."



Quelle: nd.DerTag / nd.DieWoche (ots)