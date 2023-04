AfD demonstriert für den Frieden

Die Alternative für Deutschland demonstriert in mehreren Städten für Frieden in der Ukraine. Unter dem Motto „Dem Frieden eine Chance“ rufen wir zur Teilnahme an unseren Demonstrationen auf:

am 15. April in Nürnberg, 14:00 Uhr, mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Peter Boehringer , stellvertretender Bundessprecher und , stellvertretender Bundessprecher am 16. April in Cottbus, 14:00 Uhr, mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Bundesvorstandsmitglied Martin Reichardt und Bundesvorstandsmitglied am 17. April in Magdeburg, 17:00 Uhr, mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Bundesvorstandsmitglied Martin Reichardt https://www.afd.de/friedensinitiative/ AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla: „Die Alternative für Deutschland ist die Friedenspartei. Wir wollen Frieden durch Verhandlungen. Damit geben wir zwei Dritteln der Deutschen eine Stimme und stellen uns als einzige politische Kraft gegen den Trend der Bundespolitik. Die Bundesregierung trägt durch Waffenlieferungen und Kriegsrhetorik zur Eskalation bei. Die Bürger zahlen dafür den Preis. Die Kriegsinflation macht das Leben unerschwinglich, das Risiko eines Dritten Weltkriegs bedroht die Existenz. Wir fordern, dass Deutschland als ehrlicher und neutraler Mittler auftritt und nicht als Kriegspartei. Der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg!“ Quelle: AfD Deutschland