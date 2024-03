Faeser kündigt zur EM Kontrollen an allen deutschen Grenzen an

Für die Sicherheit der im Juni beginnenden Fußball-Europameisterschaft kündigt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Kontrollen an allen deutschen Grenzen an. Faeser sagte der "Rheinischen Post": "Wir werden während des Turniers an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen vornehmen, um mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern zu können." F

aeser ergänzte: "Das ist notwendig, um dieses internationale Großereignis bestmöglich zu schützen." Für sie habe die Sicherheit der Fußball-EM "höchste Priorität", so die Innenministerin. Im Fokus stehe der Schutz vor Islamisten und anderen Extremisten, vor Hooligans und weiteren Gewalttätern sowie die Sicherheit der Netze vor Cyberangriffen. "Diese aktuellen Bedrohungen haben wir besonders im Blick." Darüber hinaus sagte Faeser: "Zur Euro bündeln wir die Kräfte der Sicherheitsbehörden nochmals stärker und stellen uns auf alle möglichen Gefahren ein." Die Vorbereitungen auf das Turnier liefen gut und professionell, "auch dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Ländern", erklärte die Ministerin. Quelle: dts Nachrichtenagentur