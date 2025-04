Linke kritisiert Koalitionsvertrag als "Dokument der Ignoranz"

Die Linke hält den von Union und SPD vorgelegten Koalitionsvertrag für verfehlt. "Es ist ein Dokument der Ignoranz", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner der "Rheinischen Post".

"Ignoranz gegenüber den hart arbeitenden Menschen und gegenüber den großen Herausforderungen unserer Zeit: gesellschaftlicher Zusammenhalt, explodierende Mieten und immer weiter steigende Preise, die Zerstörung des Planeten und internationale Krisen", so Schwerdtner.



Keine dieser Herausforderungen würden auch nur annähernd "in ihrer Größe begriffen und echte Lösungen vermisst man schmerzlich". Die Linke werde den Plänen von Union und SPD daher "entschlossen entgegentreten", kündigte die Parteichefin an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur