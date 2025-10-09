Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Geywitz (SPD) setzt auf schnellere Genehmigungen und Standardpläne

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 07:27 durch Sanjo Babić
Klara Geywitz (2024)
Klara Geywitz (2024)

Bild: Eigenes Werk /SB

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) zeigt sich nach dts-Angaben vor der Abstimmung im Bundestag zuversichtlich. Der Bau-Turbo soll Verfahren straffen und den Wohnungsbau ankurbeln.

Vorgesehen sind digitale Anträge, mehr Typengenehmigungen und klare Fristen. Länder und Kommunen sollen Planungskapazitäten bündeln und serielle Bauweisen erleichtern. Die Branche erwartet Entlastung bei Dokumentation und Nachweisen.

Mieterverbände pochen auf bezahlbare Mieten. Bauwirtschaft und Gewerkschaften fordern Planungssicherheit und verlässliche Förderungen. Ob der Turbo wirkt, hängt von der Umsetzung in den Bauämtern ab.

Quelle: ExtremNews


