Lang zur Kindergrundsicherung: Wird keine 5.000 neuen Stellen geben

Laut Grünen-Chefin Ricarda Lang wird der Stellenaufbau für die geplante Kindergrundsicherung geringer ausfallen, als ursprünglich von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) gefordert. "Es wird keine 5.000 neue Stellen geben", sagte sie am Sonntag dem ARD-Hauptstadtstudio.

"Und so gibt es auch keinen Grund, dass die Debatte sich weiter an dieser Zahl aufhängt." Der Kritik am Gesetzentwurf der Bundesfamilienministerin - auch von den Koalitionspartnern FDP und SPD - entgegnete Lang: "Wer jetzt einen neuen Gesetzesentwurf fordert, da kommt doch der Eindruck auf, dass es eher darum geht, die Kindergrundsicherung zu blockieren. Und davor kann ich, ehrlich gesagt, nur warnen. Denn das Thema Kinderarmut ist zu ernst dafür, und ich finde, es ist jetzt Zeit, dass sich alle mal zusammenreißen und wieder das im Fokus steht, worum es geht: das Wohl der Kinder und Familien in diesem Land."

Obwohl auch der ursprüngliche Zeitplan der Kindergrundsicherung wackelt und das Ministerium selbst mittlerweile von einem Stufenplan spricht, glaubt Lang, dass die Kindergrundsicherung noch vor der nächsten Bundestagswahl kommt. "Davon gehe ich aus, wenn jetzt alle sich auf das Wohl der Kinder und Familien fokussieren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur