RKI verschärft Corona-Risikobewertung

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Bewertung des Risikos für die Bevölkerung in Deutschland durch das neuartige Coronavirus verschärft. Man schätze das Risiko mittlerweile als "hoch" ein, teilte das RKI am Dienstvormittag in Berlin mit.

Bisher stand die Risikobewertung des Instituts bei "mäßig". Grund für die Verschärfung seien "steigenden Fallzahlen und die Alarmsignale aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst", sagte RKI-Chef Lothar Wieler.

Laut Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Kreisen gibt es bisher über 7.500 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland, 17 Menschen starben. Quelle: dts Nachrichtenagentur