Dröge (Grüne) kritisiert Merz für Kurs gegen Verbrenner-Aus

Dröge (Grüne) kritisiert Merz für Kurs gegen Verbrenner-Aus

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 18:48 durch Sanjo Babić
Katharina Dröge (2023)
Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Katharina Dröge (Grüne) hat CDU-Chef Friedrich Merz (CDU) wegen seiner Haltung zum Verbrenner-Aus kritisiert, meldet dts. Sie sieht darin ein klimapolitisches Zurückrudern und fordert klare Leitplanken für die Industrie.

Dröge argumentiert, nur ein schneller Umstieg auf E-Antriebe halte die Klimaziele erreichbar. Die Industrie brauche Verlässlichkeit bei Ladeinfrastruktur, Netzen und Förderprogrammen. Ausnahmen würden die Transformation verzögern und Arbeitsplätze gefährden.

Die CDU kontert mit Technologieoffenheit und sozialen Zumutbarkeitsgrenzen. In der Branche schwankt die Stimmung zwischen Kostendruck und Innovationswillen. Ob der Autogipfel Brücken baut, entscheidet sich an konkreten Fahrplänen.

Quelle: ExtremNews


